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Україна отримала майже півмільярда кубометрів газу, - Нафтогаз

Фото: Україна отримала 450 мільйонів кубометрів газу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

НАК Нафтогаз України домовився про поставку 450 мільйонів кубометрів газу для сталого проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу НАК Нафтогаз України.

"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.

Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запаси газу в нашій країні становлять 14 мільярдів кубометрів.

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