Україна отримала IRIS-T, а Зеленський зробив заяву про завершення війни: новини за 9 жовтня

У Німеччині заявили про нові поставки IRIS-T в Україну

Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS), зазначив керівник спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Він розповів, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

Ситуація на полі бою дає можливість покласти край війні у 2025 році, - Зеленський

Найближчими місяцями Україна має шанс зрушити ситуацію на полі бою у бік миру. Це дозволить завершити війну не пізніше 2025 року, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він розраховує на лідерство президента США Джо Байдена у цьому питанні.

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: що відомо

Міністерство оборони вирішило здійснити аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання може бути поставлене на паузу до 15 листопада, розповіло джерело РБК-Україна в Кабміні.

Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада

Верховна Рада остаточно підтримала звільнення частини українців до 25 років від мобілізації. Відповідний законопроект 11379-д ухвалено у другому читанні та в цілому.

За документ віддали 311 голосів.

Генштаб підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області

Сьогодні вночі, 9 жовтня, Сили оборони успішно атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташованого у Брянській області, підтвердив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, там зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, в тому числі й ті, що надійшли з КНДР.

Військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, затримали

Правоохоронці повідомили про затримання військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Він самовільно залишив місце служби та публічно про це заявляв.

Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Сергія Гнезділова.