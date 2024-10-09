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У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України

Берлін, Середа 09 жовтня 2024 14:00
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У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України Фото: Крістіан Фройдінг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіана Фройдінга в інтерв'ю RND.

За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS.

Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

Німецький генерал також повідомив, що продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що батарея IRIS-T SLM (системи ППО середньої дальності) була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.

IRIS-T для України

Нагадаємо, що IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

IRIS-T продемонстрував свою ефективність в Україні. Після цього багато країн замовити ці системи ля своєї ППО.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем IRIS-T до семи, які вже отримали ЗСУ.

Детальніше про те, як українські військові можуть застосувати додаткові IRIS-T - у матеріалі РБК-Україна.

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