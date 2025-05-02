Украина получила доступ к 3 млрд долларов за счет российских активов

Япония предоставит Украине 3 млрд долларов за счет российских активов. Кабмин сделал шаг к получению средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы ERA (кредит на 50 млрд долларов от G7 - ред.)", - написал Шмыгаль.

Он уточнил, что такой кредит будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. Средства направят на приоритетные статьи бюджета, восстановление и развитие Украины.

Премьер поблагодарил страны "Большой семерки" за создание инструмента, который вынуждает Россию платить за причиненный ущерб.

По словам Шмыгаля, украинские власти рассчитывают, что все замороженные активы РФ будут направлены на восстановление Украины.