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Украина получила доступ к 3 млрд долларов за счет российских активов

Киев, Пятница 02 мая 2025 18:35
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Украина получила доступ к 3 млрд долларов за счет российских активов Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Япония предоставит Украине 3 млрд долларов за счет российских активов. Кабмин сделал шаг к получению средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы ERA (кредит на 50 млрд долларов от G7 - ред.)", - написал Шмыгаль.

Он уточнил, что такой кредит будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. Средства направят на приоритетные статьи бюджета, восстановление и развитие Украины.

Премьер поблагодарил страны "Большой семерки" за создание инструмента, который вынуждает Россию платить за причиненный ущерб.

По словам Шмыгаля, украинские власти рассчитывают, что все замороженные активы РФ будут направлены на восстановление Украины.

Соглашение Украины и Японии

Напомним, 18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали соглашение в форме обмена нотами. Документ предусматривает, что Япония предоставит Украине кредит на 3 млрд долларов.

При этом кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

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