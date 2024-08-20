Україна отримала допомогу від Німеччини, а ЗСУ контролюють 92 населені пункти в РФ: новини за 19 серпня

Українські воїни контролюють 92 населених пункти в Курській області. А Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 12 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, від 20 серпня в Покровську діятиме евакуація дітей, родин з дітьми у примусовий спосіб. Таке рішення було прийнято у зв'язку із наближенням ворожих сил.
Нагадаємо, що перед цим начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що у місцевих жителів загалом є тиждень-два на евакуацію.
Новий пакет допомоги включає:
одну систему ППО IRIS-T SLS;
14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
10 безпілотних надводних кораблів;
16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами.
Детальніше за посиланням.
Як передає видання Yle, на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну.
Вілле Мюккянену було 26 років. Він народився у фінському місті Пюхяярві. До рішення стати добровольцем хлопець займався політикою. Зазначається, що "ще в юному віці він хотів змінити світ на краще і збільшити справедливість у ньому".
Як пише Bloomberg, у Берліні прокоментували публікацію Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) про те, що Міністерство фінансів нібито "не схвалить додаткові заявки на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження".
Так, прес-секретар Міністерства фінансів Фабіан Лебер заявив, що правляча коаліція канцлера Олафа Шольца та її міжнародні партнери покладатимуться на частину підтримки уряду в Києві, що фінансується за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центробанку.
Кабмін визначив, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.
Згідно з документом, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.
Кабінет міністрів схвалив порядок, за яким частина українців ставитиме на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Йдеться зокрема про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта.
"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. Наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", - зазначив президент Володимир Зеленський.
За його словами, така операція стала найбільшою інвестицією України у звільнення захисників з російського полону.
"Якщо у Покровська ще два тижні (на евакуацію - ред.), за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів уже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три.", - зазначив в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Ігор Третяк.
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