Украина получила помощь от Германии, а ВСУ контролируют 92 населенных пункта в РФ: новости за 19 августа

Война России против Украины: последние новости

В Покровске введут принудительную эвакуацию детей

Как заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, с 20 августа в Покровске будет действовать эвакуация детей, семей с детьми принудительным способом. Такое решение было принято в связи с приближающимися враждебными силами.

Напомним, что перед этим начальник Покровской МВА Сергей Добряк сообщил, что у местных жителей в целом есть неделя-две на эвакуацию.

ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Новый пакет помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями.

Детальнее по ссылке.

На фронте в Украине погиб доброволец из Финляндии

Как передает издание Yle, в начале августа в боях в Луганской области погиб финский доброволец Вилле Мюккянен. Он стал пятым воином родом из Финляндии, отдавшим свою жизнь за Украину.

Вилле Мюккянену было 26 лет. Он родился в финском городе Пюхяярве. До решения стать добровольцем молодой человек занимался политикой. Отмечается, что "еще в юном возрасте он хотел изменить мир к лучшему и увеличить справедливость в нем".

В Берлине пообещали помогать Украине столько времени, сколько нужно

Как пишет Bloomberg, в Берлине прокомментировали публикацию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) о том, что Министерство финансов якобы "не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений".

Так, пресс-секретарь Министерства финансов Фабиан Лебер заявил, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут возлагаться на часть поддержки правительства в Киеве, финансируемую за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центробанка.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации ухаживающим за родственниками

Кабмин определил, кто должен сообщать о членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

Согласно документу, военнообязанные, занятые постоянным уходом за больным отцом или матерью супруги (супруга), должны сообщить в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Без медосмотра и при выдаче паспорта. Кого будут автоматически ставить на учет в ТЦК

Кабинет министров одобрил порядок, по которому часть украинцев будет ставить на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Речь идет, в частности, о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта.

Украинские воины контролируют 92 населенных пункта в Курской области, - Зеленский

"Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. Наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта", - отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, такая операция стала крупнейшей инвестицией Украины в освобождение защитников из российского плена.

У жителей Мирнограда остаются "считанные дни" на эвакуацию, - городская администрация

"Если у Покровска еще две недели (на эвакуацию – ред.), по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три.", - отметил и.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк.

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