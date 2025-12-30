ua en ru
Україна отримала допомогу з Казахстану на тлі війни з Росією

Україна, Казахстан, Вівторок 30 грудня 2025 05:55
Україна отримала допомогу з Казахстану на тлі війни з Росією Фото: прапор Казахстану (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Навіть на тлі складної геополітики Україна продовжує отримувати практичну підтримку для системи охорони здоров'я від міжнародних партнерів, чиї зовнішні зв'язки залишаються багатовекторними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МОЗ.

Передача спецтранспорту для медицини

У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С.

Техніка надійшла в країну як благодійна допомога від холдингу BI-Group, що представляє Республіку Казахстан.

Оснащення автомобілів

Кожен автомобіль повністю укомплектований обладнанням для надання екстреної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

У складі оснащення - апарат штучної вентиляції легенів, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне обладнання, необхідне для роботи бригад екстреної допомоги.

Куди направили швидкі

Передані автомобілі розподілені між трьома закладами охорони здоров'я Черкаської області.

Нову техніку отримали Тальнівська багатопрофільна лікарня, Черкаський обласний кардіологічний центр та Лисянська територіальна лікарня. Загальна вартість допомоги склала 9 мільйонів 780 тисяч гривень.

Політичний контекст допомоги

Окремо підкреслюється, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється попри збереження робочих та економічних відносин цієї країни з Росією.

В умовах війни така допомога має додаткове значення і демонструє готовність окремих держав надавати Україні практичну підтримку незалежно від складної зовнішньополітичної кон'юнктури.

Повідомляється також, що ініціативу реалізовано за сприяння Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан.

Нагадуємо, що в Казахстані з початку року порушено близько 700 кримінальних проваджень проти громадян, які брали участь у бойових діях проти України на боці російських сил. Судова практика при цьому не робить відмінностей між формами служби: відповідальність однаково несуть як колишні учасники ПВК Вагнер, так і особи, які підписували контракти з Міністерством оборони РФ.

Зазначимо, що Казахстан на рік запровадив посилений режим експортного контролю, спрямований винятково на постачання в Росію, щоб запобігти ввезенню товарів подвійного призначення і припинити обхід санкцій.

Війна в Україні Казахстан Гуманітарна допомога
