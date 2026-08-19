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Україна отримала дані щодо 79 військових ЗСУ, які вважалися зниклими безвісти

20:54 19.08.2026 Ср
2 хв
Раніше омбудсмен передав Росії запит, в якому йшлося про півтори тисячі безвісти зниклих
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мітинг на підтримку зниклих безвісти (Getty Images)

РФ встановила місцеперебування 79 українських військових, які вважалися безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він розповів, що окремо з російською стороною обговорювались питання щодо зниклих безвісти. Омбудсмен зауважив, що на попередній зустрічі передав запит, в якому йшлося про півтори тисячі зниклих безвісти.

Лубінець повідомив, що сьогодні Росія офіційно проінформувала, що знайшла з цього переліку 79 українських військовополонених.

"В нас є додатковий механізм пошуку. Нарешті це непоганий результат, враховуючи, що ми достатньо довго чекали просто елементарну відповідь. Ну і навіть знаходження будь-кого з числа зниклих безвісти для нас це позитивна новина", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону додому повернулися 103 українці. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових.

РБК-Україна раніше писало, що РФ перед обміном почала "відгодовувати" українських полонених, аби приховати справжні умови їхнього утримання. За словами звільнених з полону українських військових і цивільних, це також є одним із методів тортур.

Крім того, нещодавно Росія розпочала нову інформаційну кампанію, пов’язану з обмінами військовополонених. Росіяни оприлюднили списки українців, які нібито перебувають у полоні, але, за їхніми твердженнями, Київ відмовляється їх повертати.

У відповідь Дмитро Лубінець наголосив, що Україна прагне повернути з полону всіх своїх громадян без винятку.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніДмитро Лубінець