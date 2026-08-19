Україна отримала дані щодо 79 військових ЗСУ, які вважалися зниклими безвісти

Він розповів, що окремо з російською стороною обговорювались питання щодо зниклих безвісти. Омбудсмен зауважив, що на попередній зустрічі передав запит, в якому йшлося про півтори тисячі зниклих безвісти.

Лубінець повідомив, що сьогодні Росія офіційно проінформувала, що знайшла з цього переліку 79 українських військовополонених.

"В нас є додатковий механізм пошуку. Нарешті це непоганий результат, враховуючи, що ми достатньо довго чекали просто елементарну відповідь. Ну і навіть знаходження будь-кого з числа зниклих безвісти для нас це позитивна новина", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону додому повернулися 103 українці. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових.

РБК-Україна раніше писало, що РФ перед обміном почала "відгодовувати" українських полонених, аби приховати справжні умови їхнього утримання. За словами звільнених з полону українських військових і цивільних, це також є одним із методів тортур.