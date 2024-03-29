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Україна отримала у березні близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування, - Мінфін

П'ятниця 29 березня 2024 17:27
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Україна отримала у березні близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування, - Мінфін Фото: Україна отримала у березні близько 9 млрд дол зовнішнього фінансування (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

До загального фонду держбюджету України цього місяця надійшло близько 9 мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування. Йдеться про кошти від Євросоюзу, Канади, Великої Британії, Японії та Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що у 2024 році зовнішнє фінансування України сягає 10,1 мільярда доларів, а загалом з початку широкомасштабного вторгення РФ і станом на зараз йдеться про 83,7 мільярда доларів.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України", - передали в міністерстві.

Також уточнюються суми від донорів, які у березні надійшли Україні в рамках зовнішнього фінансування:

  • Європейський союз надав 4,9 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Канада передала 1,5 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Японія надала 1,1 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • МВФ - 880 млн доларів (пільгове фінансування);
  • Велика Британія передала 515 млн доларів (пільгове фінансування).

Деталі про зовнішнє фінансування у березні

В Мінфіні розповіли, що кошти від ЄС стали першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро.

"Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", - передали у відомстві.

Свою фіндопомогу Україні Японія спрямовувала через механізми Світового банку. З неї 882 млн доларів є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), а 230 млн доларів є коштами у межах проекту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Пільговий кредит від Канади надійшов в рамках 3-ї додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року, уточнюють в Мінфіні.

Фінансування від МВФ стало 4-м траншем у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зазначається, що Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

"Пільгове фінансування від Великобританії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування.

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Міністерство фінансів України МВФ
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