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Як 10 млрд доларів допомоги Україні вплинуть на валютний ринок: відповідь НБУ

Україна, Четвер 14 березня 2024 15:10
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Як 10 млрд доларів допомоги Україні вплинуть на валютний ринок: відповідь НБУ Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна допомога на 10 млрд доларів, яку Україна очікує в березні-квітні, надійде до бюджету. Частково валюта буде продана на ринку.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Фактично ці кошти надійдуть до бюджету і одразу стануть нашими міжнародними резервами. Ця валюта не піде напряму на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої видатки. Частина з них, скоріш за все, буде використана і також відобразиться на стані валютного ринку", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що для НБУ важливо, щоб уряд та Мінфін "уникали шокових вливань ліквідності в систему", як ще зазвичай відбувається у грудні.

"Протягом року ці коливання ліквідності є більш-менш ритмічними. Якихось додаткових шоків ми не очікуємо", - сказав він.

Ніколайчук уточнив, що Україна розраховує отримати у березні від ЄС 4,5 млрд євро, від Канади 1,5 млрд доларів, від Світового банку 1,5 млрд доларів, від МВФ 900 млн доларів. Ще 1,5 млрд євро ЄС надасть у квітні.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів міжнародного фінансування.

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