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Украина получила в марте около 9 млрд долларов внешнего финансирования, - Минфин

Пятница 29 марта 2024 17:27
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Украина получила в марте около 9 млрд долларов внешнего финансирования, - Минфин Фото: Украина получила в марте около 9 млрд долл. внешнего финансирования (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В общий фонд госбюджета Украины в этом месяце поступило около 9 миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Речь идет о средствах от Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В ведомстве отметили, что в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 миллиарда долларов, а в целом с начала широкомасштабного вторжения РФ и сейчас идет речь о 83,7 миллиарда долларов.

"Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", - передали в министерстве.

Также уточняются суммы от доноров, поступивших в марте Украине в рамках внешнего финансирования:

  • Европейский союз выделил 4,9 млрд долларов (льготное финансирование);
  • Канада передала 1,5 млрд долларов (льготное финансирование);
  • Япония выделила 1,1 млрд долларов (льготное финансирование);
  • МВФ - 880 млн долларов (льготное финансирование);
  • Великобритания передала 515 млн долларов (льготное финансирование).

Детали о внешнем финансировании в марте

В Минфине рассказали, что средства от ЕС стали первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро.

"Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility", - передали в ведомстве.

Свою финпомощь Украине Япония направляла через механизмы Всемирного банка. Из нее 882 млн. долларов являются частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL), а 230 млн. долларов являются средствами в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Льготный кредит от Канады поступил в рамках 3-го дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года, уточняют в Минфине.

Финансирование от МВФ стало 4-м траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

"Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка", - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.

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Министерство финансов Украины МВФ
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