Украина получила в марте около 9 млрд долларов внешнего финансирования, - Минфин
В общий фонд госбюджета Украины в этом месяце поступило около 9 миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Речь идет о средствах от Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
В ведомстве отметили, что в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 миллиарда долларов, а в целом с начала широкомасштабного вторжения РФ и сейчас идет речь о 83,7 миллиарда долларов.
"Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", - передали в министерстве.
Также уточняются суммы от доноров, поступивших в марте Украине в рамках внешнего финансирования:
- Европейский союз выделил 4,9 млрд долларов (льготное финансирование);
- Канада передала 1,5 млрд долларов (льготное финансирование);
- Япония выделила 1,1 млрд долларов (льготное финансирование);
- МВФ - 880 млн долларов (льготное финансирование);
- Великобритания передала 515 млн долларов (льготное финансирование).
Детали о внешнем финансировании в марте
В Минфине рассказали, что средства от ЕС стали первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро.
"Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility", - передали в ведомстве.
Свою финпомощь Украине Япония направляла через механизмы Всемирного банка. Из нее 882 млн. долларов являются частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL), а 230 млн. долларов являются средствами в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".
Льготный кредит от Канады поступил в рамках 3-го дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года, уточняют в Минфине.
Финансирование от МВФ стало 4-м траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.
"Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка", - рассказали в министерстве.
Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.