Україна отримала 600 млн доларів на соцвиплати: кому нарахують гроші

Держбюджет України отримав майже 600 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соцвиплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
"Фінансування включає 300 млн доларів за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів ", - розповіла вона.
Для того щоб отримати ці кошти, український уряд виконав усі необхідні умови проєкту. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад 1 мільйона українців, які потребують державної підтримки.
Міжнародна допомога покриє 18 різних видів соціальних виплат. Серед них:
Кошти мають виключно цивільне призначення і не можуть бути використані на військові цілі.
Нагадаємо, кошти, накопичені українцями за програмою "Національний кешбек" до 30 червня, залишаться доступними й після 1 липня. Водночас виплати за квітень розпочнуться вже найближчими днями.
Зазначимо, деякі непрацюючі пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, мають право на додаткову грошову допомогу. Розмір такої доплати становить майже 1300 гривень на кожного утриманця.