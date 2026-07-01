Украина получила 600 млн долларов на соцвыплаты: кому начислят деньги

"Финансирование включает 300 млн долларов при поддержке японских гарантий, а также 298,75 млн долларов при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов", - рассказала она.

Для того чтобы получить эти средства, украинское правительство выполнило все необходимые условия проекта. Сообщается, что финансирование позволит обеспечить выплаты более чем 1 миллиону украинцев, нуждающихся в государственной поддержке.

Какие выплаты профинансируют

Международная помощь покроет 18 разных видов социальных выплат. Среди них:

помощь семьям с детьми и детям с тяжелыми заболеваниями;

поддержка детей-сирот в приемных семьях и детских домах семейного типа;

выплаты лицам с инвалидностью и многодетным семьям;

финансирование услуг "муниципальная няня", ухода за ребенком до одного года и программы "єЯсла".

Денежные средства имеют исключительно гражданское назначение и не могут быть использованы на военные цели.