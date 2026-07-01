Украина получила 600 млн долларов на соцвыплаты: кому начислят деньги

Госбюджет Украины получил почти 600 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития для финансирования соцвыплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Финансирование включает 300 млн долларов при поддержке японских гарантий, а также 298,75 млн долларов при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов", - рассказала она.
Для того чтобы получить эти средства, украинское правительство выполнило все необходимые условия проекта. Сообщается, что финансирование позволит обеспечить выплаты более чем 1 миллиону украинцев, нуждающихся в государственной поддержке.
Международная помощь покроет 18 разных видов социальных выплат. Среди них:
Денежные средства имеют исключительно гражданское назначение и не могут быть использованы на военные цели.
Напомним, средства, накопленные украинцами по программе "Национальный кэшбек" до 30 июня, останутся доступными и после 1 июля. В то же время выплаты за апрель начнутся уже в ближайшие дни.
Отметим, некоторые неработающие пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на дополнительную денежную помощь. Размер такой доплаты составляет почти 1300 гривен на каждого иждивенца.