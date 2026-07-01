Україна отримала 600 млн доларів на соцвиплати: кому нарахують гроші

Держбюджет України отримав майже 600 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соцвиплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Фінансування включає 300 млн доларів за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів ", - розповіла вона.

Для того щоб отримати ці кошти, український уряд виконав усі необхідні умови проєкту. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад 1 мільйона українців, які потребують державної підтримки.

Які виплати профінансують

Міжнародна допомога покриє 18 різних видів соціальних виплат. Серед них:

допомога сім’ям з дітьми та дітям із тяжкими захворюваннями;

підтримка дітей-сиріт у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

виплати особам з інвалідністю та багатодітним родинам;

фінансування послуг "муніципальна няня", догляду за дитиною до одного року та програми "єЯсла".

Кошти мають виключно цивільне призначення і не можуть бути використані на військові цілі.