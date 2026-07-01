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Главная » Бизнес » Экономика

Украина получила 600 млн долларов на соцвыплаты: кому начислят деньги

13:39 01.07.2026 Ср
2 мин
Помощь покроет 18 разных видов социальных выплат
aimg Валерий Ульяненко
Украина получила 600 млн долларов на соцвыплаты: кому начислят деньги Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Госбюджет Украины получил почти 600 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития для финансирования соцвыплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Финансирование включает 300 млн долларов при поддержке японских гарантий, а также 298,75 млн долларов при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов", - рассказала она.

Для того чтобы получить эти средства, украинское правительство выполнило все необходимые условия проекта. Сообщается, что финансирование позволит обеспечить выплаты более чем 1 миллиону украинцев, нуждающихся в государственной поддержке.

Какие выплаты профинансируют

Международная помощь покроет 18 разных видов социальных выплат. Среди них:

  • помощь семьям с детьми и детям с тяжелыми заболеваниями;
  • поддержка детей-сирот в приемных семьях и детских домах семейного типа;
  • выплаты лицам с инвалидностью и многодетным семьям;
  • финансирование услуг "муниципальная няня", ухода за ребенком до одного года и программы "єЯсла".

Денежные средства имеют исключительно гражданское назначение и не могут быть использованы на военные цели.

Напомним, средства, накопленные украинцами по программе "Национальный кэшбек" до 30 июня, останутся доступными и после 1 июля. В то же время выплаты за апрель начнутся уже в ближайшие дни.

Отметим, некоторые неработающие пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на дополнительную денежную помощь. Размер такой доплаты составляет почти 1300 гривен на каждого иждивенца.

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