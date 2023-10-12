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Україна отримала 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку

Четвер 12 жовтня 2023 22:47
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Україна отримала 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку Ілюстративне фото: Україна отримала 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський інвестиційний банк виділив для України 30 мільйонів євро. Коту будуть направлені на покращення інфраструктури та міського громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЄІБ.

Фінансування буде спрямоване на вирішення потреб із модернізації таких міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми.

Зокрема, 22 мільйони євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси. А решту 8,74 мільйона євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проектів. Мова йде про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Кошти від Світового банку для України

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Світовий банк виділив для України 232 млн доларів. Кошти направили на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

Також у червні наша країна отримала від Світового банку понад 60 млн доларів для фінансування виплат педагогам.

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Європейський Інвестиційний Банк
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