Світовий банк виділив Україні ще 232 млн доларів: на що підуть кошти

Світовий банк виділив Україні 232 млн доларів. Ці кошти підуть на екстрені ремонти житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.

У межах проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" понад 100 тисяч українських родин зможуть отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Фінансування дасть змогу провести ремонт, зокрема, замінити вікна або полагодити дах. Загалом у межах проекту планують відремонтувати близько 98 тисяч будинків і 8 тисяч помешкань у п’яти регіонах.

За даними Світового банку, через війну в Україні постраждало близько 1,4 млн будинків, у яких проживає 3,5 млн осіб. Загальна вартість завданої шкоди оцінюється у понад 50 млрд доларів.

Світовий банк та Україна

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили подальшу співпрацю. Того ж дня стало відомо, що Україна отримала від Світового банку понад 60 млн євро на виплати педагогам.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та педагогам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Крім того, Україна отримає 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

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