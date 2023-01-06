Україна отримала у 2022 році близько 1 трлн гривень допомоги: хто скільки надав

Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За словами прем'єра, міжнародна фінансова допомога надходила в основному від таких країн і у таких обсягах:
"Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які торік підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям", - прокоментував Шмигаль.
Водночас український прем'єр зазначив, як повідомляло РБК-Україна, що російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок грудня післявоєнне відновлення України, згідно з прогнозами Світового банку, коштувало б близько 500-600 млрд євро.
Також ми писали, що український уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення деокупованих територій.
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