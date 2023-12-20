UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала 150 млн євро безповоротної допомоги від ЄС: на що підуть кошти

Фото: ЄС надав Україні 150 млн євро безповоротної допомоги (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС. Кошти є частиною угоди фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, грантове фінансування допоможе відновленню критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень.

За даними прес-служби, другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Допомога Україні

За 2023 рік Україна вже отримала 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Кошти здебільшого виділялися ЄС, який надасть 18 млрд євро довгострокових кредитів на пільгових, та грантових коштів від США (більше 10 млрд доларів).

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниЕвросоюз