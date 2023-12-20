Україна отримала 150 млн євро безповоротної допомоги від ЄС: на що підуть кошти

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, грантове фінансування допоможе відновленню критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень.

За даними прес-служби, другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Допомога Україні

За 2023 рік Україна вже отримала 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Кошти здебільшого виділялися ЄС, який надасть 18 млрд євро довгострокових кредитів на пільгових, та грантових коштів від США (більше 10 млрд доларів).

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.