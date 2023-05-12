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Україна отримала 130 млн доларів від Світового банку на продовольчу безпеку

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 11:50
Україна отримала 130 млн доларів від Світового банку на продовольчу безпеку Фото: Світовий банк надав Україні 130 млн доларів на продовольчу безпеку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна 11 травня отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів. Позику надано в рамках угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

Яка зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко залучені кошти дозволять відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України.

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам.

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