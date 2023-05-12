Украина получила 130 млн долларов от Всемирного банка на продовольственную безопасность

Украина 11 мая получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов. Кредит предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины.

По данным пресс-службы, кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мер, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка . Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам.

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