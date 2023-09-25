Україна отримала 100 млн доларів від Світового банку: на що підуть гроші

Світовий банк надав для України 100 мільйонів доларів під гарантію Великої Британії. Кошти спрямують на покриття видатків держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Як зазначили у відомстві, ці кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.
Їх хочуть застосувати для того, щоб покрити витрати держбюджету на відшкодування пенсійних виплат у липні 2023 року.
"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на невідкладні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми можемо й надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні витрати державного бюджету", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
При цьому загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 становить 1,6 млрд доларів.
Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Світовий банк виділив для України 232 млн доларів. Кошти направили на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.
Також у червні наша країна отримала від Світового банку понад 60 млн доларів для фінансування виплат педагогам.
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