Украина получила 100 млн долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Всемирный банк выделил для Украины 100 миллионов долларов под гарантию Великобритании. Средства направят на покрытие расходов госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Как отметили в ведомстве, эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.
Их хотят применить для того, чтобы покрыть расходы госбюджета на возмещение пенсионных выплат в июле 2023 года.
"Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы можем и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
При этом общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд долларов.
Напомним, еще несколько недель назад Всемирный банк выделил для Украины 232 млн долларов. Средства направили на ремонт поврежденного в результате войны жилья.
Также в июне наша страна получила от Всемирного банка более 60 млн долларов для финансирования выплат педагогам.
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