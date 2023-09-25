Україна отримала 100 млн доларів від Світового банку: на що підуть гроші

Світовий банк надав для України 100 мільйонів доларів під гарантію Великої Британії. Кошти спрямують на покриття видатків держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, ці кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

Їх хочуть застосувати для того, щоб покрити витрати держбюджету на відшкодування пенсійних виплат у липні 2023 року.

"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на невідкладні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми можемо й надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні витрати державного бюджету", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

При цьому загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 становить 1,6 млрд доларів.

Кошти від Світового банку для України

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Світовий банк виділив для України 232 млн доларів. Кошти направили на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

Також у червні наша країна отримала від Світового банку понад 60 млн доларів для фінансування виплат педагогам.