Украина получила 100 млн долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Всемирный банк выделил для Украины 100 миллионов долларов под гарантию Великобритании. Средства направят на покрытие расходов госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

Их хотят применить для того, чтобы покрыть расходы госбюджета на возмещение пенсионных выплат в июле 2023 года.

"Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы можем и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

При этом общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд долларов.

Средства от Всемирного банка для Украины

Напомним, еще несколько недель назад Всемирный банк выделил для Украины 232 млн долларов. Средства направили на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

Также в июне наша страна получила от Всемирного банка более 60 млн долларов для финансирования выплат педагогам.