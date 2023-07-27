ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 18:55
Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримала 1,5 млрд доларів пільгового фінансування, яке надається під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Кошти вже зараховані до державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

Цього року також очікується, що уряд Японії надасть ще 2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.

Світовий банк та Україна

У середині червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Вони обговорили подальшу співпрацю.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та педагогам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всемирный банк Японія Війна Росії проти України
NEWS
Спортсмени України не тиснутимуть руку росіянам. НОК відреагував на скандал з Харлан
Спортсмени України не тиснутимуть руку росіянам. НОК відреагував на скандал з Харлан
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків