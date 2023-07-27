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Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

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Четверг 27 июля 2023 18:55
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила 1,5 млрд долларов льготного финансирования, которое предоставляется под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

В этом году также ожидается, что правительство Японии предоставит еще 2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.

Всемирный банк и Украина

В середине июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Они обсудили дальнейшее сотрудничество.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

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