Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку: на що підуть кошти

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомили в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;

20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

Допомога Україні

Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.