Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомили в Мінфіні.
Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.
Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:
Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.
Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.