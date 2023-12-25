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Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Фото: Україна отримала 1,34 млрд доларів від Японії, США, Норвегії та Швейцарії (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомили в Мінфіні.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову: 

  • 190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки; 
  • 20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

Допомога Україні

Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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