Україна отримає зброю від Франції на 195 млн євро. Кошти оплатять активами РФ

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню анонсував передачу Францією Україні військової допомоги на суму 195 мільйонів євро. Угоду буде профінансовано сплатою відсотків із заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню La Tribune Dimanche.

За словами міністра, до пакету увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, які використовують передані Україні французькі винищувачі Mirage 2000.

Також Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькими військовими.

Розвиток оборонпрому Франції

В інтерв'ю Лекорню заявив, що для підтримки Збройних сил України та власної армії, Франція планує збільшити виробництво військової техніки.

Так, компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 до чотирьох-п’яти у 2026 році.

Крім того, французький уряд планує вже у 2025 році подвоїти випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP). До 2026 року подвоїться виробництво авіаційних бомб AASM.

З цією метою уряд країни встановить партнерства з компаніями Thales і EOS, що працюють у сфері оборонної та військової промисловості.

Ключовими пріоритетами на найближчий час, Лекорню назвав виробництво боєприпасів та радіоелектронну боротьбу.

Також глава Міноборони Франції наголосив на важливості розвитку дронів, роботизації військ, розвитку штучного інтелекту та космічних технологій.