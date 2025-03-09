Украина получит оружие от Франции на 195 млн евро. Средства оплатят активами РФ
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Францией Украине военной помощи на сумму 195 миллионов евро. Соглашение профинансируют уплатой процентов из замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию La Tribune Dimanche.
По словам министра, в пакет войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые используют переданные Украине французские истребители Mirage 2000.
Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.
Развитие оборонпрома Франции
В интервью Лекорню заявил, что для поддержки Вооруженных сил Украины и собственной армии, Франция планирует увеличить производство военной техники.
Так, компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 до четырех-пяти в 2026 году.
Кроме того, французское правительство планирует уже в 2025 году удвоить выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP). К 2026 году удвоится производство авиационных бомб AASM.
С этой целью правительство страны установит партнерства с компаниями Thales и EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.
Ключевыми приоритетами на ближайшее время, Лекорню назвал производство боеприпасов и радиоэлектронную борьбу.
Также глава Минобороны Франции отметил важность развития дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.
Замороженные активы России
С начала полномасштабной войны в Украине, в разных странах мира были заблокированы активы "Банка России" на общую сумму около 260 млрд евро. Более двух третей из этих средств заморожены в ЕС.
Страны "Группа семи" (G7) планируют предоставить Украине 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных активов РФ.
Из них Соединенные Штаты должны предоставить 20 млрд долларов, ЕС - 20 млрд долларов, Великобритания - 3 млрд долларов, Канада - 3,7 млрд долларов и около 3 млрд долларов от Японии.
Украина не обязана возвращать эти средства до получения репараций от Москвы.
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