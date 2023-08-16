Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими, - Ігнат

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.

За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії.

"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, кілька місяців тому частина союзників України вирішила підтримати навчання наших пілотів на F-16. Але тренування досі не розпочалося.

Офіційні представники України та інших країн, зокрема США, неодноразово заявляли, що навчання має розпочатися у серпні. Від термінів його завершення безпосередньо залежать можливі поставки винищувачів.

Зазначимо, раніше у Білому домі припускали, що наша країна може отримати F-16 до кінця року. При цьому міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що постачання розпочнеться вже у 2024 році.