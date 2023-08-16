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Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, - Игнат

Фото: в Воздушных силах заявили, что Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму. Поэтому сейчас необходимо усилить противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - подчеркнул Игнат. 

По его словам, на самолет были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетного терроризма России. 

"Но, как там ни было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики будут в ближайшее время учиться. Но вместе с тем усиление нашего ПВО нужно проводить", - добавил спикер Воздушных сил. 

Обучение украинских пилотов

Напомним, несколько месяцев назад часть союзников Украины решила поддержать обучение наших пилотов на F-16. Но тренировки до сих пор не начались. 

Официальные представители Украины и других стран, в том числе США, неоднократно заявляли, что обучение должно начаться в августе. От сроков его завершения напрямую зависят возможные поставки истребителей. 

Отметим, ранее в Белом доме допускали, что наша страна может получить F-16 до конца года. При этом министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году

 

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