Україна отримає на відновлення 450 млн євро: на що витратять кредити ЄІБ

Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти відновлення. Перші два транші по 100 млн євро з запланованих загальних 450 млн євро можуть бути затверджені найближчим часом, орієнтовно до кінця 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
За даними прес-служби, кредити будуть розподілені на два проекти:
Гроші від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023. Меморандумом передбачено виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.
У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.