Україна отримає на відновлення 450 млн євро: на що витратять кредити ЄІБ

Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти відновлення. Перші два транші по 100 млн євро з запланованих загальних 450 млн євро можуть бути затверджені найближчим часом, орієнтовно до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

За даними прес-служби, кредити будуть розподілені на два проекти:

Ukraine Recovery III FL (250 млн євро, перший транш - 100 млн євро): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад;

Ukraine Water Recovery FL (200 млн євро, перший транш - 100 млн євро): спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

Кредити ЄІБ

Гроші від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023. Меморандумом передбачено виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.