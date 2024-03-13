Україна отримає від ЮНІСЕФ грант у 18 млн доларів: на що підуть кошти

Від фонду, що є структурною частиною ЮНІСЕФ, угоду підписала його виконавчий директор Ясмін Шериф.

"Незважаючи на війну, ми маємо не лише сміливість боротися проти другої армії у світі та відстоювати наші цінності, а й перебудовувати, реформувати систему освіти", – сказав Лісовий.

За його словами, від російського обстрілу постраждала кожна сьома українська школа. При цьому понад двісті шкіл зруйновано вщент, ще близько 1600 – пошкоджено. В онлайн-режимі сьогодні навчається понад 600 тисяч українських школярів, ще 900 тисяч – у змішаному форматі.

"Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути доступ до нормального навчання кожній дитині, до якісної та безпечної освіти – незважаючи на війну", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що 8 березня Литва виділила п'ять млн євро на підтримку реконструкції шкіл та дитячих садків в Україні.

Також стало відомо, що ЮНІСЕФ цього року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни. виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості.