Украина получит от ЮНИСЕФ грант в 18 млн долларов: на что пойдут средства

Министр образования и науки Оксен Лисовой подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта в размере 18 млн долларов, которые пойдут на модернизацию школьного образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
От фонда, который является структурной частью ЮНИСЕФ, соглашение подписала его исполнительный директор Ясмин Шериф.
"Несмотря на войну, мы имеем не только смелость бороться против второй армии в мире и отстаивать наши ценности, но и перестраивать, реформировать систему образования", – сказал Лисовой.
По его словам, от российских обстрелов пострадала каждая седьмая украинская школа. При этом более двухсот школ разрушены до основания, еще около 1600 – повреждены. В онлайн-режиме сегодня учится более 600 тысяч украинских школьников, еще 900 тысяч – в смешанном формате.
"Сегодня наши усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть доступ к нормальному обучению каждому ребенку, к качественному и безопасному образованию – несмотря на войну", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что 8 марта Литва выделила пять млн евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.
Также стало известно, что ЮНИСЕФ в этом году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны. выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, часть суммы потратят на обеспечение ноутбуками детей, не имеющих возможности учиться офлайн. Среди других важных задач – обустройство школьных укрытий, восстановление водоснабжения и поддержка центров жизнестойкости.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.