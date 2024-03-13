RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит от ЮНИСЕФ грант в 18 млн долларов: на что пойдут средства

Фото: Украина получит от ЮНИСЕФ грант в 18 млн долларов (unicef.org)
Автор: Константин Широкун

Министр образования и науки Оксен Лисовой подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта в размере 18 млн долларов, которые пойдут на модернизацию школьного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

От фонда, который является структурной частью ЮНИСЕФ, соглашение подписала его исполнительный директор Ясмин Шериф.

"Несмотря на войну, мы имеем не только смелость бороться против второй армии в мире и отстаивать наши ценности, но и перестраивать, реформировать систему образования", – сказал Лисовой.

По его словам, от российских обстрелов пострадала каждая седьмая украинская школа. При этом более двухсот школ разрушены до основания, еще около 1600 – повреждены. В онлайн-режиме сегодня учится более 600 тысяч украинских школьников, еще 900 тысяч – в смешанном формате.

"Сегодня наши усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть доступ к нормальному обучению каждому ребенку, к качественному и безопасному образованию – несмотря на войну", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что 8 марта Литва выделила пять млн евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

Также стало известно, что ЮНИСЕФ в этом году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны. выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, часть суммы потратят на обеспечение ноутбуками детей, не имеющих возможности учиться офлайн. Среди других важных задач – обустройство школьных укрытий, восстановление водоснабжения и поддержка центров жизнестойкости.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинобразованияШколаВторжение России в Украину