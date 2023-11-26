ЮНІСЕФ для прифронтових районів України виділить 450 млн доларів: на що підуть кошти

ЮНІСЕФ наступного року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.