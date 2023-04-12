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Військова, фінансова та санкційна підтримка. Шмигаль розповів, що очікує від візиту в США

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Україна, Середа 12 квітня 2023 16:51
Військова, фінансова та санкційна підтримка. Шмигаль розповів, що очікує від візиту в США Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів. Там у нього заплановано ряд зустрічей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, від поїздки він очікує чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього він очікує на нові домовленості щодо підтримки України.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Канади. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Україну цього місяця, щоб взяти участь у заході, присвяченому дітям.

Також німецькі ЗМІ повідомляють, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину у травні.

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