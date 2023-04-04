Украина получит от США системы ПВО С-UAS: что о них известно

О том, что известно об этом вооружении, - в материале РБК-Украина .

Сегодня Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны за счет средств Инициативы о предоставлении помощи Украине в области безопасности. Среди прочего Украина должна получить 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением С-UAS.

Что известно о С-UAS

Northrop Grumman Armament Systems американская компания, занимающаяся разработкой и модернизацией систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Минобороны США не сообщили, какую модель С-UAS получит Украина. Журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин ссылаясь на представителя Пентагона сообщил, что США хотят приобрести для Украины "автомобили", которые могут обнаруживать и перехватывать беспилотники, подобные производимым Ираном.

Northrop Grumman Armament Systems выработала систему Mobile Acquisition Cueing and Effector, оснащенную радаром, радиочастотными датчиками и комплексом управления и контроля, а также несколько машин противовоздушной обороны Scorpion, оснащенных 30-мм пушками M230LF Bushmaster.

M-ACE включает в себя многоцелевую систему наземной и воздушной безопасности, которая может выполнять операции по противодействию беспилотным авиационным системам. Она способна выявлять наземные и беспилотные угрозы на больших расстояниях.

"Усовершенствованные возможности прогнозирования позволяют сократить цикл принятия решений в цепочке уничтожения (идентификация цели, классификация и установка приоритетов) почти со скоростью машины. Это достигается за счет слияния датчиков и возможностей автономного/искусственного интеллекта системы", - рассказывал директор по развитию бизнеса Northrop Grumman Armament Systems Роберт Менти.

Также компания разрабатывала систему C-RAM для решения неотложных оперативных задач по защите войск от ракетных, артиллерийских и минометных атак по четырем основным направлениям: обнаружение, предупреждение, перехват и реагирование. FAAD/C-RAM C2 - это открытая модульная система, обеспечивающая простую и быструю интеграцию с доступными датчиками, эффекторами и системами предупреждения, чтобы обеспечить быструю защиту в режиме реального времени от угроз ближнего действия и маневрирования.

Эту систему удалось интегрировать в C-UAS. Как отмечает производитель, продолжает развиваться, чтобы интегрировать в сеть новые датчики и эффекторы C-UAS, включая системы радиоэлектронной борьбы и направленной энергии для поддержки этой растущей миссии.

22 ноября 2022 года система управления и контроля противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS) корпорации Northrop Grumman Corporation успешно завершила самое сложное испытание систем на сегодня. Командование и управление ПВО передового района (FAAD C2) служило системой C2 для всех средств C-UAS, используемых для обнаружения и перехвата различных видов оружия во время боевых стрельб во время недавних испытаний на испытательном полигоне Юма в Аризоне.

APKWS

Армия США недавно успешно провела демонстрационные испытания новой системы с лазерной наводкой APKWS от компании BAE Systems, которая превращает обычные ракеты в "умные" боеприпасы для противодействия малым беспилотным авиационным системам.

Новая технология была протестирована на полигоне Юма в штате Аризона и показала 100% эффективность уничтожения беспилотников весом от 11 до 23 кг, летающих со скоростью более 160 км/ч. Система APKWS разработана на базе существующей ракеты, что позволяет значительно сократить затраты на разработку и производство. Согласно заявлениям представителей BAE Systems, цена на систему APKWS будет значительно ниже, чем на существующие антидроновые аналоги.