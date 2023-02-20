Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST: чим вони особливі

Відзначимо, що офіційно - повний пакет допомоги США для України не розкрито. Однак за даними ЗМІ, цього разу Україні передадуть боєприпас, радари повітряного огляду та ПТРК Javelin.

Зокрема, мова йде про чотири ​Bradley, яка має окремий індекс М7 та скорочену назву BFIST. Дана комплектація відрізняє Bradley тим, що вони по суті не бойові машини піхоти, а машини наведення високоточного озброєння та розвідки.

Окрім цього, дана комплектація є досить рідкою навіть для армії США. За даними відкритих джерел, їх всього було випущено лише 55 одиниць.

Фото: Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST (defense.gov)

Машину було створено на базі M2A2 Bradley ODS у 90-х роках. Вона має цілий ряд особливостей. Відомо, що у ній немає ПТРК TOW, але замість цього встановлено лазерний дальномір-підсвітлювач та систему виявлення цілей. Це дозволяє працювати на відстані у 20 кілометрів. Однак це заявлена дальність, але на місцевості пряма видимість частіше буває меншою.

Фото: Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST (defense.gov)

М7 Bradley BFIST оснащено системою позиціювання на основі супутникової навігації та інерціальної системи. На додачу вона має лазерний далекомір і це дозволяє максимально точно визначити координаті цілі, а потім і передавати їх для ураження артилерією. Також дана машина може підсвічувати цілі для ударів боєприпасами з лазерною системою наведення.

З цього слідує, що головна задача М7 Bradley BFIST - це наведення артилерії безпосередньо у бойових порядках, а не транспортування бійців.