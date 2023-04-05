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Україна отримає від США 2,5 млрд доларів безповоротної допомоги

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (mof.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає від Сполучених Штатів грант (безповоротну допомогу) на 2,5 млрд доларів з цільового фонду Світового банку. Це другий грант США із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Кошти буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд доларів підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.

Як зазначив Марченко, кошти, які передаються через Світовий банк, дозволяють "уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення".

Нагадаємо, на початку року очікувалося, що міжнародна допомога Україні у 2023 році складе 38 млрд гривень, з яких США нададуть 9,9 млрд доларів у вигляді грантів, а ЄС надасть 18 млрд євро у вигляді пільгових кредитів.

Станом на березень в НБУ очікують, що сума міжнародної допомоги зросте до 42 млрд доларів та виглядає цілком реалістичною.

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