Украина получит от США 2,5 млрд долларов безвозвратной помощи

"Средства будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соглашение о гранте подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.

Как отметил Марченко, средства, передаваемые через Всемирный банк, позволяют "правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения".

Напомним, в начале года ожидалось, что международная помощь Украине в 2023 году составит 38 млрд гривен, из которых США предоставит 9,9 млрд долларов в виде грантов, а ЕС предоставит 18 млрд евро в виде льготных кредитов.

По состоянию на март в НБУ ожидают, что сумма международной помощи вырастет до 42 млрд долларов и эта цифра выглядит вполне реалистичной.