Украина получит от Южной Кореи помощь на 2,3 млрд долларов

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Юн Сок Йоль сделал заявление в ходе сессии саммита G20 в Индии.

Как отметил президент, 300 млн долларов направят на гуманитарные нужды в 2024 году. Остальные 2 млрд долларов передадут в 2025 году в виде долгосрочной помощи. Речь идет о поддержке социальной и экономической инфраструктуры.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", - сказал он.

Помощь Южной Корее

В июне 2023 года президент Южной Кореи Юн Сук Йоль посетил Украину. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также пообещал предоставить пакет помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и помощи в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной.

Также как сообщал Reuters, Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон (394 млн долларов).

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