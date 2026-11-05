Україна отримає від Німеччини додаткові 100 мільйонів євро: куди спрямують кошти

Допомога Німеччини

100 мільйонів євро (113 мільйонів доларів) від Німеччини для України окрім відновлення інфраструктури, використають на зміцнення стійкості до посилених російських атак.

Ці кошти доповнять бюджетне фінансування України на 2026 рік і покриють збитки, завдані російськими бомбардуваннями, йдеться в листі до парламентського бюджетного комітету.

У листі йдеться, що з наближенням зими 80% українських енергетичних потужностей було знищено з моменту російського вторгнення у 2022 році. Атаки у жовтні призвели до відключень електроенергії у понад третині регіонів України.

Кошти будуть використані на:

децентралізоване обладнання для виробництва та зберігання електроенергії,

ремонт водопровідної та енергетичної інфраструктури,

пожежогасіння,

ремонт шкільних будівель.

Інша підтримка України

У вересні уряд ФРН вже виділив 250 мільйонів євро на підтримку України через Фонд підтримки енергетики України.

"Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент прийняття федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту не могла бути передбачуваною", - йдеться в листі.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца був найбільшим європейським донором для України, надаючи мільярди доларів військової допомоги.