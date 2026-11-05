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Украина получит от Германии дополнительные 100 миллионов евро: куда направят средства

17:06 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро. Средства пойдут на восстановление поврежденной российскими обстрелами водной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Министерства финансов Германии, передает Reuters.

Помощь Германии

100 миллионов евро (113 миллионов долларов) от Германии для Украины кроме восстановления инфраструктуры используют для укрепления устойчивости к усиленным российским атакам.

Эти средства дополнят бюджетное финансирование Украины на 2026 год и покроют ущерб, нанесенный российскими бомбардировками, говорится в письме парламентскому бюджетному комитету.

В письме говорится, что с приближением зимы 80% украинских энергетических мощностей были уничтожены с момента российского вторжения в 2022 году. Атаки в октябре привели к отключениям электроэнергии более чем в трети регионов Украины.

Средства будут использованы на:

  • децентрализованное оборудование для производства и хранения электроэнергии,
  • ремонт водопроводной и энергетической инфраструктуры,
  • пожаротушение,
  • ремонт школьных построек.

Другая поддержка Украины

В сентябре правительство ФРГ уже выделило 250 миллионов евро в поддержку Украины через Фонд поддержки энергетики Украины.

"Эта потребность непредсказуема, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта не могла быть предсказуемой", - говорится в письме.

Правительство канцлера Фридриха Мерца было крупнейшим европейским донором для Украины, предоставляя миллиарды долларов военной помощи.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели Берлин примет саммит Коалиции желающих. Участники планируют согласовать помощь Украине, гарантии безопасности после перемирия и последующие дипломатические шаги.

Кроме того, Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, должно состояться 17 ноября в Брюсселе.

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