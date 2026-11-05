Украина получит от Германии дополнительные 100 миллионов евро: куда направят средства

Помощь Германии

100 миллионов евро (113 миллионов долларов) от Германии для Украины кроме восстановления инфраструктуры используют для укрепления устойчивости к усиленным российским атакам.

Эти средства дополнят бюджетное финансирование Украины на 2026 год и покроют ущерб, нанесенный российскими бомбардировками, говорится в письме парламентскому бюджетному комитету.

В письме говорится, что с приближением зимы 80% украинских энергетических мощностей были уничтожены с момента российского вторжения в 2022 году. Атаки в октябре привели к отключениям электроэнергии более чем в трети регионов Украины.

Средства будут использованы на:

децентрализованное оборудование для производства и хранения электроэнергии,

ремонт водопроводной и энергетической инфраструктуры,

пожаротушение,

ремонт школьных построек.

Другая поддержка Украины

В сентябре правительство ФРГ уже выделило 250 миллионов евро в поддержку Украины через Фонд поддержки энергетики Украины.

"Эта потребность непредсказуема, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта не могла быть предсказуемой", - говорится в письме.

Правительство канцлера Фридриха Мерца было крупнейшим европейским донором для Украины, предоставляя миллиарды долларов военной помощи.