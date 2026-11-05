Украина получит от Германии дополнительные 100 миллионов евро: куда направят средства

Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро. Средства пойдут на восстановление поврежденной российскими обстрелами водной, энергетической и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Министерства финансов Германии, передает Reuters.
100 миллионов евро (113 миллионов долларов) от Германии для Украины кроме восстановления инфраструктуры используют для укрепления устойчивости к усиленным российским атакам.
Эти средства дополнят бюджетное финансирование Украины на 2026 год и покроют ущерб, нанесенный российскими бомбардировками, говорится в письме парламентскому бюджетному комитету.
В письме говорится, что с приближением зимы 80% украинских энергетических мощностей были уничтожены с момента российского вторжения в 2022 году. Атаки в октябре привели к отключениям электроэнергии более чем в трети регионов Украины.
Средства будут использованы на:
В сентябре правительство ФРГ уже выделило 250 миллионов евро в поддержку Украины через Фонд поддержки энергетики Украины.
"Эта потребность непредсказуема, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта не могла быть предсказуемой", - говорится в письме.
Правительство канцлера Фридриха Мерца было крупнейшим европейским донором для Украины, предоставляя миллиарды долларов военной помощи.
Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели Берлин примет саммит Коалиции желающих. Участники планируют согласовать помощь Украине, гарантии безопасности после перемирия и последующие дипломатические шаги.
Кроме того, Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, должно состояться 17 ноября в Брюсселе.