Україна отримає від Нідерландів новий корабель: Зеленський розкрив терміни

23:10 16.04.2026 Чт
Судно назвуть на згадку про український корабель, втрачений під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку екіпажу і передачу Україні протимінного корабля від Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Володимира Зеленського в мережі Telegram.

Зустріч із військовими в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах.

За його словами, разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном він обговорив із військовослужбовцями перебіг підготовки та подальші плани.

Передача корабля Україні

Зеленський зазначив, що Нідерланди повністю підготують екіпаж і вже в червні передадуть корабель Україні.

Судно отримає назву "Генічеськ" - на честь українського корабля, який було втрачено під час виконання бойового завдання в червні 2022 року в районі Кінбурнської коси.

Посилення протимінного флоту

За словами президента, це вже п'ятий корабель, який увійде до майбутнього протимінного флоту України, і другий, наданий Нідерландами.

Він наголосив на важливості такої підтримки для зміцнення можливостей країни на морі.

Подяка партнерам

Глава держави висловив подяку Нідерландам за допомогу та зазначив, що українська сторона високо цінує підтримку з боку народу цієї країни.

Також Зеленський повідомив, що вручив нагороди начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсгайму та українським військовослужбовцям, подякувавши за зустріч і співпрацю.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні спостерігається критична нестача зенітно-ракетних комплексів Patriot, і в разі затягування війни обсяг доступного озброєння може ще скоротитися.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ готується до переговорів з європейськими партнерами про створення спільної системи захисту повітряного простору.

