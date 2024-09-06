ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає від Нідерландів матеріали для техобслуговування F-16 і ракети "повітря-повітря"

П'ятниця 06 вересня 2024 16:38
UA EN RU
Україна отримає від Нідерландів матеріали для техобслуговування F-16 і ракети "повітря-повітря" Фото: F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди передадуть обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16. Україна також отримає ракети класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сат міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, Нідерланди нададуть допомоги на суму в 80 мільйонів євро. Частина коштів буде направлена на допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування F-16, інакше вони не зможуть літати.

"Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Водночас, він не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання.

Допомога Україні від Нідерландів

Наприкінці липня цього року Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. В той же час Нідерланди пообіцяли передати 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16.

Днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час першого візиту до України оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір - понад 200 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16 Війна в Україні
NEWS
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ