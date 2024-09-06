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Украина получит от Нидерландов материалы для техобслуживания F-16 и ракеты "воздух-воздух"

Пятница 06 сентября 2024 16:38
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Украина получит от Нидерландов материалы для техобслуживания F-16 и ракеты "воздух-воздух" Фото: F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды передадут оборудование и материалы по техническому обслуживанию украинских истребителей F-16. Украина также получит ракеты класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сат министерства обороны Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, Нидерланды окажут помощь на сумму в 80 миллионов евро. Часть средств будет направлена на вспомогательные материалы и запасные части для обслуживания F-16, в противном случае они не смогут летать.

"Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специальные инструменты и стремянки. С помощью ракет класса "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеские самолеты", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В то же время он не раскрыл детали относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки.

Помощь Украине от Нидерландов

В конце июля этого года Украина получила первый истребитель F-16 от Нидерландов. В то же времяНидерланды пообещали передать 300 млн. евро на боеприпасы для истребителей F-16 .

На днях премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время первого визита в Украину объявил о новом пакете помощи. Его размер – более 200 миллионов евро.

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