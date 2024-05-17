Україна отримає від Литви шість радарів Amber-1800

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус високо оцінив рішучу підтримку Литвою України в її боротьбі проти агресивної війни РФ. Він додав, що Литва досягає надзвичайно високого рівня у військовій допомозі.

Також Пісторіус повідомив, що супутній продаж шести радіолокаційних систем Amber-1800 є внеском Литви в порятунок життів в Україні.

"Дякую вам також за участь у нашій ініціативі щодо протиповітряної оборони", - сказав він.

Що відомо про Amber-1800

Це наземна мобільна радіолокаційна станція. Розроблена в Литві компанією LitakTak. Станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.

В Україні станція локалізована під назвою "Бурштин-1800". Монтується на напівпричіп, а 2019 року було продемонстровано зразок на шасі КрАЗ-7634.