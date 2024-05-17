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Украина получит от Литвы шесть радаров Amber-1800

Архивное фото: Украина получит от Литвы шесть радаров Amber-1800 (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит от Литвы новую военную помощь. Речь идет о шести радарах Amber-1800.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Германии.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус высоко оценил решительную поддержку Литвой Украины в ее борьбе против агрессивной войны РФ. Он добавил, что Литва достигает чрезвычайно высокого уровня в военной помощи.

Также Писториус сообщил, что сопутствующая продажа шести радиолокационных систем Amber-1800 является вкладом Литвы в спасение жизней в Украине.

"Спасибо вам также за участие в нашей инициативе по противовоздушной обороне", - сказал он.

Что известно об Amber-1800

Это наземная мобильная радиолокационная станция. Разработана в Литве компанией LitakTak. Станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности.

В Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Монтируется на полуприцеп, а в 2019 году был продемонстрирован образец на шасси КрАЗ-7634.

Помощь Украине от Литвы

Литва оказывает военную поддержку Украине с первых дней полномасштабной войны и является одной из самых активных стран в этом вопросе.

К примеру, недавно Литва передала Украине бронетранспортеры М577, 155-мм боеприпасы, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1 и многое другое.

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