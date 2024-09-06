UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Литви 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Фото: Олександр Камишин (facebook.com/synegubov_oleg)
Автор: Наталія Кава

Литва передасть Україна 10 мільйонів євро. Ці кошти будуть направлені на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

За його словами, було отримано підтвердження від міністра оборони Литви щодо виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця".

"Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова", - написав Камишін.

Що передувало

На День незалежності, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця" А вже наступного дня він показав українську ракету-дрон "Паляниця".

Варто також зауважити, що за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів. Тобто виділених Литвою коштів має вистачити на 10 ракет.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваПаляницяВійна в Україні